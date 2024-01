La giraffa “Benito” in fin di vita per i fenomeni meteo estremi

MeteoWeb

Corsa contro il tempo, in Messico, per salvare dal freddo e dagli stenti una giraffa africana di nome “Benito“. L’esemplare, che da 8 mesi vive in un parco pubblico a Juárez, città di frontiera nel nord del Paese, è stato trovato in “condizioni meteorologiche estreme, con poco cibo e senza cure adeguate” da un gruppo di attivisti, che stanno facendo tutto il possibile per trovargli una nuova casa.

Negli ultimi giorni il Messico è stato attraversato da correnti d’aria provenienti dall’Artico che hanno causato un brusco calo delle temperature, accompagnate da neve e raffiche di vento fino a 80 km/h. Gli abitanti di Juárez, che hanno formato un gruppo chiamato “Salvate Benito“, stanno facendo pressione sui governi statale e federale affinché portino via l’animale, sollecitando misure cautelari per cercare di proteggerlo.

Le ciglia e la saliva di Benito si sono congelate, dicono gli animalisti, che hanno nel frattempo ottenuto vittoria: un giudice ne ha finalmente ordinato il trasferimento nello Stato di Puebla, in un parco di conservazione della fauna selvatica, dove riceverà un trattamento migliore e troverà una temperatura più amena.