Meteo Calabria, in Sila la prima grande nevicata della stagione: 80cm sulle vette dell’altopiano | FOTO

MeteoWeb

Neve in Sila. I giorni scorsi sulle montagne dell’altopiano della Sila è tornata la neve e pure abbondante in alcune zone. A Lorica di San Giovanni in Fiore sono caduti intorno a 25cm mentre a Botte Donato, 1928 metri, il tetto della Sila, la neve sfiora i 70/80cm. Anche a Carlomagno la neve ha raggiunto i 30/40cm.

La copertura nevosa si è ridotta in altezza a causa delle basse nebbie e delle temperature che durante il giorno sono state in molte aree di alcuni gradi sopra lo zero termico. Scenari incantevoli sulla Sila Grande, dal lago Arvo e dalle foreste circostanti, con la candida neve che ammanta tutto e là dove fino a pochi giorni fa si vedeva soltanto alle quote più alte. Le foto sono del nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.