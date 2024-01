Meteo Francia, 18 dipartimenti in allerta arancione per neve e ghiaccio

MeteoWeb

L’agenzia meteorologica francese Météo-France ha emesso un’allerta arancione per neve e ghiaccio per 18 dipartimenti lungo una diagonale che si estende dalla Manica al Territoire de Belfort. Secondo le previsioni meteo è possibile pioggia gelata intensa, che potrebbe causare difficoltà nelle condizioni di traffico, seguito da un periodo di nevicate localmente abbondanti. Martedì sera, deboli precipitazioni si avvicineranno all’area interessata da Sud, dalla Normandia alla Borgogna-Franca Contea, progredendo verso Nord durante la notte, come indicato nel bollettino di Météo-France pubblicato alle 6 di questa mattina.

La regione Nord-Pas de Calais sarà colpita solo leggermente dalla pioggia gelata, ma principalmente dalla neve, secondo la stessa fonte. Si prevede che le condizioni meteorologiche migliorino nel corso della giornata di mercoledì, tranne che nella regione Nord-Pas de Calais, dove le nevicate dovrebbero persistere. Al mattino, le temperature nei dipartimenti classificati come “arancioni” sono state registrate tra -2°C e -10°C.

Météo-France ha esteso l’allerta arancione per neve e ghiaccio a 34 dipartimenti nel Nord/Est del Paese. Inoltre, sono stati posti sotto vigilanza arancione per precipitazioni e inondazioni altri due dipartimenti nell’Ovest del Paese, con previsioni di pioggia tra 30 e 50 mm in 24 ore nei dipartimenti di Finistère e Morbihan.