Meteo Piemonte, finalmente inverno vero: -5°C stamani in pianura, scenari glaciali | FOTO

Risveglio davvero invernale, finalmente, questa mattina in Piemonte. Nel cuore della Regione le temperature minime hanno lambito i -5°C in molte località con nebbie e foschie congelate che hanno dato una caratteristica tipicamente invernale a questa giornata, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Le temperature minime odierne sono state di -4,9°C a Castell’Alfero, -4,7°C a Nizza Monferrato e Tortona, -4,6°C a Montechiaro d’Asti, -4,2°C a Verolengo, -4,0°C a Sezzadio, -3,9°C ad Asti, -3,8°C ad Avigliana, -3,4°C a Venaria e Acqui Terme, -3,0°C a Mondovì, -2,9°C a Vercelli e Caselle, -2,8°C a Domodossola, -2,6°C a Novi Ligure e Buttigliera d’Asti, -2,5°C a Carmagnola e Santena, -2,4°C ad Alessandria, -2,3°C a Fossano e Arquata Scrivia, -2,2°C a Moncalieri e Rivoli, -2,1°C a Tricerro e Borgomanero, -2,0°C a Brandizzo, -1,9°C a Ovada, -1,8°C a Mergozzo, -1,6°C a Casale Monferrato, -1,3°C a Pinerolo, +0,3°C a Novara, +0,5°C a Verbania, +0,9°C a Torino, +1,3°C a Biella, +2,5°C a Cuneo.

Nei prossimi giorni in Piemonte il clima rimarrà così freddo e nebbioso, tipicamente invernale.

