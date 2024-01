L’IA di Microsoft svela nuove batterie green: 70% in meno di Litio

MeteoWeb

Un’affascinante scoperta nel campo delle batterie potrebbe ridurre l’uso del litio del 70%, aprendo le porte a una nuova era nell’accumulo di energia. Microsoft e il Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) hanno recentemente svelato i risultati di una collaborazione scientifica straordinaria, basata sull’intelligenza artificiale (IA) e il calcolo ad alte prestazioni. Gli scienziati delle due entità hanno pubblicato uno studio online che rivela una sostanza inedita, frutto di ricerche condotte attraverso l’ausilio di avanzati algoritmi di intelligenza artificiale.

18 materiali su 32 milioni

Questa sostanza, secondo le dichiarazioni, potrebbe sostituire il litio nelle batterie elettroniche, con una prospettiva di riduzione dell’utilizzo di questo metallo del 70%. La metodologia impiegata è altrettanto impressionante quanto i risultati ottenuti. Microsoft ha utilizzato l’intelligenza artificiale e supercomputer per affrontare il complesso compito di selezionare la sostanza ideale tra milioni di potenziali materiali inorganici. Ciò che normalmente richiederebbe più di due decenni di lavoro in laboratorio è stato completato in meno di una settimana.

Questo approccio ha permesso di identificare 18 materiali promettenti su 32 milioni, un risultato eccezionale che ha dimostrato il potenziale della collaborazione tra intelligenza artificiale e ricerca scientifica. La rapidità del processo ha consentito la creazione di un prototipo di batteria funzionante in meno di nove mesi, evidenziando la praticità e l’efficienza di questa nuova metodologia.

Microsoft e PNNL

Il successo di questa collaborazione tra Microsoft e PNNL non si limita alla sfera dell’elettronica di consumo; esso suggerisce un approccio rivoluzionario alla risoluzione di problemi scientifici complessi. L’uso dell’IA e del calcolo ad alte prestazioni potrebbe essere la chiave per accelerare l’innovazione in settori cruciali come l’energia, con impatti potenzialmente rivoluzionari.

Esperti del settore sottolineano come questa scoperta potrebbe avere un impatto significativo sulla sostenibilità ambientale delle batterie. La riduzione dell’uso del litio non solo contribuirebbe a preservare le risorse naturali, ma potrebbe anche mitigare l’impatto ambientale legato all’estrazione e alla produzione di questo materiale.

Il contesto attuale, con una crescente attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, rende questa scoperta particolarmente rilevante. Il potenziale di ridurre l’impatto ambientale delle batterie elettroniche apre la strada a nuove possibilità per un futuro più ecologico e avanzato.