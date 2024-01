Stasera il lancio della missione Ax-3, Crosetto: “Italia protagonista di un nuovo capitolo nella storia dello spazio”

MeteoWeb

Alle 22:49 di oggi, è previsto il lancio della missione spaziale Ax-3, che vedrà Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare, pilotare la navicella Crew Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). “È un nuovo capitolo di storia dello spazio, che vede l’Italia indiscussa protagonista grazie alle proprie competenze. Questa missione rappresenta un consolidamento delle competenze nazionali nel campo del volo umano spaziale e un contributo allo sviluppo della New Space Economy“, afferma il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in vista del via della missione Ax-3.

“La partecipazione italiana al progetto Ax-3 – continua – è il risultato di un importante lavoro di squadra tra le eccellenze del nostro Paese che conferma l’altissima professionalità del personale della Difesa. L’Italia ritorna nello spazio insieme alle sue capacità scientifiche, tecnologiche e di cooperazione internazionale”.

Il progetto è il risultato di uno sforzo congiunto tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, centri di ricerca, università e industrie nazionali, oltre che dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’Aeronautica Militare. In particolare, l’Aeronautica effettuerà alcune attività di sperimentazione inerenti al monitoraggio di oggetti spaziali e la valutazione di possibili eventi di collisione tra questi, nonché uno studio sul comportamento del corpo umano in condizioni di microgravità. Nel corso dei 14 giorni, il Colonnello Villadei avrà un ruolo fondamentale nel coordinamento e svolgimento di diversi esperimenti scientifici: 30 saranno i test di cui 13 i progetti italiani.

Villadei: “Ax-3 missione della Space Economy guidata dalla Difesa”

Ax-3 “è la prima missione che si svolge interamente nel settore della Space Economy a guida del Ministero della Difesa, e questo a dimostrazione delle straordinarie competenze e capacità e professionalità che tutte le donne che vestono la divisa quotidianamente portano in giro nel mondo insieme al tricolore“. Lo ha detto il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, in un video registrato prima del lancio della missione Ax-3. “Per me – ha aggiunto – è un onore poter portare a bordo sulla Stazione Spaziale Internazionale questo stesso Tricolore”.

Nella missione Ax-3, il nostro Paese dimostra ancora una volta di essere un apripista in campo spaziale. “L’Italia circa 60 anni fa, nel 1964, diventava protagonista dell’esplorazione dello spazio. Grazie all’intuizione pionieristica del generale Luigi Broglio e della collaborazione con l’Università di Roma, l’Italia divenne il terzo Paese nella storia a lanciare un proprio satellite, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti. A distanza di 60 anni, lo spazio è diventato una dimensione strategica, un crocevia di interessi geopolitici, economici, industriali, scientifici, militati. È quindi con la partecipazione alla missione Axiom-3 che l’Italia dimostra ancora una volta di avere la capacità e la visione di essere un apripista“, ha aggiunto Villadei.