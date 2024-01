Missione Ax-3, Perego: “ieri una data storica per l’Italia”

MeteoWeb

“Quella di ieri è stata una data storica per il Paese“: è quanto ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago puntando l’attenzione sulla prima volta di un “equipaggio interamente europeo in una missione spaziale commerciale con un razzo Falcon 9, una missione, l’Ax-3 Voluntas di Axiom Space, che porterà il colonnello dell’Aeronautica Militare Walter Villadei sulla stazione spaziale Internazionale (Iss), dove resterà per circa due settimane ed effettuerà dimostrazioni di tecnologia e biologia, tra cui sicurezza spaziale, elettronica, comunicazione e scienza medica”.

”Per il nostro Paese – ha proseguito il sottosegretario – Ax-3 si inserisce in una visione strategica condivisa anche dal governo, dall’Aeronautica Militare e l’Agenzia spaziale italiana. Gli esperimenti in queste due settimane di missione includono progetti legati alla sicurezza del volo spaziale con l’intento di favorire le capacità nazionali di condurre operazioni nello spazio con attività per studiare e mitigare gli effetti fisiologici del volo spaziale sugli esseri umani, comprendere i cambiamenti biologici legati alla salute e alle malattie sulla Terra e commerciali per migliorare la cucina e lo sviluppo dei materiali nello spazio per l’abitazione spaziale a lungo termine”.

”Queste attività – ha concluso Perego – favoriranno l’esperienza italiana relativa alla permanenza umana nello spazio e aiuteranno a raccogliere competenze e nuove abilità tecniche e umane che contribuiscono a rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore spaziale e nella nuova economia spaziale. Esprimo grande entusiasmo e soddisfazione per questo evento, che conferma la nostra credibilità come Paese e le grandi capacità addestrative e di supporto alle attività umane nello spazio della nostra Aeronautica Militare”.

La missione Ax-3

La missione Ax-3 è la terza missione spaziale organizzata da Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio è avvenuto ieri e l’attracco avverrà domani.

L’equipaggio è composto da 4 persone: Michael López-Alegría, comandante, veterano NASA e Axiom; Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare italiana; Alper Gezeravci, primo astronauta turco; Marcus Wandt, astronauta svedese della nuova classe di astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

La missione è stata lanciata dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo di una capsula Crew Dragon Freedom di SpaceX.

Per l’Italia, la missione Ax-3 rappresenta un momento storico. Walter Villadei è l’8° italiano a raggiungere l’orbita terrestre e il primo a volare sulla ISS a bordo di una navicella privata. La missione fornisce all’Italia l’opportunità di partecipare a una serie di esperimenti scientifici di rilevanza internazionale.