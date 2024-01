Missione Ax-3: la nuova tuta SFS2 di Spacewear viene testata sulla ISS

MeteoWeb

La tuta SFS2 prodotta da Spacewear è l’unica tuta autorizzata dalla NASA ad essere testata all’interno della Stazione Spaziale Internazionale nel corso della missione Ax-3. La missione vede la collaborazione con Aeronautica Militare, ASI, Axiom Space e alcune delle eccellenze scientifiche e industriali italiane che hanno realizzato progetti sperimentali di ricerca.

SFS2 dopo mesi di controlli ha superato positivamente tutte le revisioni e certificazioni richieste dalla NASA, ed è la sola tuta che viene testata ed ammessa all’utilizzo all’interno della Stazione Spaziale. I test si svolgono durante i 15 giorni di permanenza a bordo della ISS, in giorni, orari e condizioni differenti. SFS2 rileva i dati medici on board, ossia all’interno della ISS e non a terra o durante il trasporto verso e da la ISS, il che è fondamentale per compiere test indicativi.

SFS2 impiega tessuti innovativi e device integrati italiani. La tuta è ideata progettata e realizzata per aumentare il comfort e la qualità di vita degli astronauti e in futuro degli equipaggi che lavoreranno nello spazio.

Le caratteristiche innovative e di sicurezza avranno implicazioni di grande utilità anche sul pianeta Terra. Spacewear apre la strada del Made in Italy tessile e abbigliamento nello spazio evolvendo funzionalità integrazione, sostenibilità e design italiano.

