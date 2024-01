Spazio, fiato sospeso per la missione SLIM: allunaggio riuscito ma non produce energia

MeteoWeb

Il Giappone è diventato il quinto Paese nella storia a raggiungere la Luna quando la sua missione SLIM è atterrata sulla superficie lunare alle 16:20 (ora italiana) di oggi, hanno confermato i funzionari dell’agenzia spaziale giapponese JAXA. Ma un problema con l’alimentazione elettrica significa che la missione potrebbe essere a rischio. In una conferenza stampa, la JAXA ha reso noto che il lander SLIM ha effettuato il suo allunaggio morbido e invia correttamente dati a Terra, ma le sue celle solari non riescono a produrre elettricità, probabilmente per un problema di orientamento. “Crediamo che l’atterraggio morbido stesso abbia avuto successo poiché la navicella spaziale ha inviato la data di telemetria, il che significa che la maggior parte delle apparecchiature a bordo erano funzionanti”, ha affermato il direttore generale della JAXA, Hitoshi Kuninaka.

Secondo l’esperto, la questione dei pannelli solari potrebbe avere a che fare con l'”atteggiamento” della sonda. L’atteggiamento si riferisce alla posizione della navicella spaziale, suggerendo che potrebbe essersi fermata con un’angolazione non prevista. In ogni caso, ha assicurato, la JAXA sta raccogliendo dati per capire nel dettaglio cosa sia successo. Se il problema dovesse persistere, una volta che le batterie di SLIM saranno scariche, la navicella smetterà di comunicare con la Terra.

Le batterie di SLIM hanno ancora diverse ore di autonomia: per preservarle il più possibile, i tecnici della JAXA hanno deciso di disattivare alcuni sistemi del lander, come quello per il riscaldamento, mentre stanno massimizzando il download di dati scientifici. Al momento non si esclude che le celle solari possano riprendere a funzionare, se i raggi solari dovessero raggiungerle nuovamente.

L’Agenzia spaziale giapponese afferma che la separazione dei due rover LEV-1 e LEV-2 sembra essere avvenuta correttamente, mentre serviranno settimane per analizzare i dati e accertare che l’allunaggio di precisione sia riuscito nel raggio di 100 metri dall’obiettivo come prefissato.

SLIM, ha spiegato il direttore della JAXA, sta comunicando e questo indica che la missione ha raggiunto “il livello minimo di successo”. “Dovremmo essere in grado di accedere alla superficie lunare, quindi con i vari Paesi che andranno avanti ci sarà una cooperazione internazionale, che è già in corso“, ha affermato, aggiungendo che ci vorrà circa un mese per analizzare i dati dell’allunaggio di precisione. “Ne invieremo altre sulla Luna e abbiamo un progetto per Marte”, ha sottolineato.

La missione SLIM

Il Giappone segue gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, la Cina e l’India nel raggiungere la Luna. Dopo l’allunaggio, c’è stata un’attesa carica di tensione per ricevere le notizie che confermassero l’allunaggio. Affinché la missione possa essere considerata pienamente riuscita, le autorità spaziali giapponesi devono confermare se SLIM ha effettuato un atterraggio preciso. SLIM, che mirava a raggiungere un obiettivo molto piccolo, è un veicolo spaziale leggero delle dimensioni di un veicolo passeggeri. Ha utilizzato la tecnologia di “atterraggio puntuale” che promette un controllo molto maggiore rispetto a qualsiasi precedente sbarco sulla Luna. Mentre la maggior parte delle sonde precedenti utilizzavano zone di atterraggio larghe circa 10 chilometri, SLIM mirava a un obiettivo di soli 100 metri. Il progetto è stato il frutto di due decenni di lavoro sulla tecnologia di precisione da parte della JAXA.

SLIM, soprannominato “Moon Sniper”, ossia “cecchino lunare”, ha iniziato la sua discesa alle 16 italiane, e in 15 minuti era sceso a circa 10km sopra la superficie della Luna. Ad un’altezza di 5km sopra la superficie lunare, SLIM era in modalità di discesa verticale, poi a 50 metri dalla superficie, SLIM ha dovuto compiere un movimento parallelo per trovare un punto di atterraggio sicuro, ha detto la JAXA. L’obiettivo principale della missione è testare una nuova tecnologia di atterraggio che consentirebbe alle missioni lunari di atterrare “dove vogliamo, piuttosto che dove è facile atterrare”, ha affermato la JAXA. SLIM, dotata di un pad per attutire l’impatto, mirava ad atterrare vicino al cratere Shioli, vicino ad una regione ricoperta di roccia vulcanica.

La missione SLIM dovrebbe cercare indizi sull’origine della Luna, compresa l’analisi dei minerali con una fotocamera speciale. SLIM trasporta due piccole sonde autonome: i veicoli per l’escursione lunare LEV-1 e LEV-2, rilasciati poco prima dell’atterraggio. Il LEV-1, dotato di antenna e telecamera, ha il compito di registrare l’atterraggio di SLIM. LEV-2 è un rover a forma di palla dotato di due telecamere, sviluppato da JAXA insieme a Sony, al produttore di giocattoli Tomy e alla Doshisha University.

SLIM è stato lanciato a settembre su un razzo Mitsubishi Heavy H2A. Inizialmente orbitava attorno alla Terra ed è entrato nell’orbita lunare il 25 dicembre.

La corsa allo spazio del Giappone

Il Giappone spera di riconquistare la fiducia nella sua tecnologia spaziale dopo una serie di fallimenti. Un veicolo spaziale progettato da un’azienda giapponese si è schiantato durante un tentativo di atterraggio sulla Luna ad aprile, e un nuovo razzo di punta ha fallito il suo lancio di debutto a marzo. JAXA ha esperienza negli atterraggi difficili: la sua navicella spaziale Hayabusa2, lanciata nel 2014, è atterrata due volte sull’asteroide Ryugu, lungo 900 metri, raccogliendo campioni che sono stati riportati sulla Terra.

Gli esperti affermano che il successo dell’atterraggio di SLIM sulla Luna aumenta il profilo del Giappone nella corsa globale alla tecnologia spaziale. Takeshi Tsuchiya, Professore di aeronautica presso la Graduate School of Engineering dell’Università di Tokyo, ha affermato che è importante confermare la precisione dell’atterraggio su un’area mirata per il futuro delle esplorazioni lunari. “È necessario mostrare al mondo che il Giappone possiede la tecnologia adeguata per poter affermare adeguatamente la sua posizione nello sviluppo lunare”, ha affermato. La Luna è importante dal punto di vista dell’esplorazione delle risorse e può anche essere usata come base per andare su altri pianeti, come Marte, ha detto.