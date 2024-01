Mistero su Marte, la NASA perde i contatti con Ingenuity

MeteoWeb

Gli operatori di Ingenuity hanno perso i contatti con l’elicottero da 1,8 kg giovedì 18 gennaio, verso la fine del suo 72° volo su Marte. “I dati che Ingenuity ha inviato al rover Perseverance (che funge da relè tra l’elicottero e la Terra) durante il volo indicano che è riuscito a raggiungere l’altitudine massima assegnata di 12 metri,” hanno scritto i funzionari della NASA in un aggiornamento. “Durante la discesa prevista, le comunicazioni tra l’elicottero e il rover si sono interrotte prematuramente, prima dell’atterraggio,” hanno aggiunto. “Il team Ingenuity sta analizzando i dati disponibili e considerando i prossimi passi per ristabilire le comunicazioni con l’elicottero“.

Ingenuity e Perseverance

Ingenuity e Perseverance sono atterrati insieme nel febbraio 2021 sul cratere Jezero, largo 45 km, che miliardi di anni fa ospitava un grande lago e un delta del fiume.

Perseverance è alla ricerca di prove di vita antica su Marte e raccoglie campioni per il futuro ritorno sulla Terra. Ingenuity sta fungendo da ricognitore per il rover (delle dimensioni di un’auto) in una missione estesa che la NASA ha concesso dopo che il piccolo elicottero ha superato la sua originale campagna di dimostrazione tecnologica di 5 voli nella primavera del 2021.

È possibile che ora Perseverance restituisca il favore e aiuti il ​​suo piccolo compagno robotico. “Perseverance è attualmente fuori dal campo visivo di Ingenuity, ma il team potrebbe prendere in considerazione l’idea di avvicinarsi per un’ispezione visiva,” hanno spiegato gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce le missioni di entrambi i robot.

72 voli su Marte

Secondo il registro di volo della missione, Ingenuity è rimasto in volo per più di 128 minuti e ha percorso un totale di 17,7 km durante i suoi 72 voli su Marte.

Non è chiaro al momento cosa sia accaduto al piccolo velivolo e se questi numeri continueranno a salire. Dovremo aspettare e vedere se i gestori di Ingenuity riusciranno a rimettersi in contatto con il pionieristico elicottero, il primo veicolo in assoluto ad esplorare i cieli di un mondo extraterrestre.