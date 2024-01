Mistero nella Via Lattea, scoperto oggetto cosmico mai visto

MeteoWeb

Nella Via Lattea è stato recentemente individuato un oggetto cosmico enigmatico, una via di mezzo tra una stella di neutroni e un buco nero. Gli scienziati, affrontando notevoli difficoltà nell’identificare tale oggetto, hanno evidenziato la sua caratteristica unica: una massa posizionata esattamente a metà tra quella di una stella di neutroni e un buco nero, fenomeno mai precedentemente osservato. Tale entità potrebbe quindi essere interpretata come una stella di neutroni eccezionalmente massiccia o un buco nero straordinariamente compatto.

Le informazioni emergono da uno studio pubblicato sulla rivista Science, condotto dall’Istituto tedesco Max Planck per la Radioastronomia di Bonn, con la collaborazione dell’Università di Bologna e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna e Cagliari. Mays Fishbach, commentando lo studio guidato da Ewan Barr e Arunima Dutta, afferma che, indipendentemente dalla natura di questa struttura, la sua scoperta apre interessanti prospettive. Il misterioso oggetto potrebbe fornire nuove chiavi di lettura per comprendere la fisica alla base della materia nucleare estremamente densa, delle esplosioni di supernove e di altri fenomeni celesti, come le fusioni tra stelle di neutroni.

Un buco nero è una regione dello Spazio in cui la gravità è così intensa che nulla, nemmeno la luce, può sfuggirvi. Una stella di neutroni è il residuo denso di una supernova, composto principalmente da neutroni, con un campo gravitazionale estremamente forte, ma meno intenso di un buco nero. Entrambi sono risultati della morte di stelle massive.

Sebbene la vera identità dell’oggetto scoperto nella Via Lattea rimanga ignota, gli studiosi ipotizzano che possa essersi formato in seguito alla fusione di due stelle di neutroni, evento scaturito dall’ambiente estremamente denso di un globulare ammasso stellare in cui risiede.

I dati utilizzati per lo studio sono stati raccolti attraverso il radiotelescopio MeerKAT, composto da 64 antenne situate in Sud Africa. Questo strumento è parte integrante del progetto Square Kilometre Array, un imponente telescopio attualmente in fase di costruzione in Australia e Sud Africa per esplorare lo Spazio profondo.