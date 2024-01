Si scia anche in Molise: aprono alcuni impianti a Campitello Matese

MeteoWeb

Dopo le nevicate degli ultimi giorni in Molise, alcuni impianti a Campitello Matese (Campobasso) sono pronti ad aprire. Da domani, sabato 13 gennaio, saranno attivi (dalle 8 alle 16.45) la seggiovia Piana Lavarelle, la seggiovia Del Caprio (solo per i pedoni) e il nastro trasportatore. Lo annuncia Matese Ski, la società che gestisce gli impianti della località turistica sulle montagne molisane. Parte, così, la stagione invernale, anche se la neve è ancora poca e si spera in ulteriori nevicate nei prossimi giorni per poter aprire tutti gli impianti.