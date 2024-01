Mongolfiera precipita in Arizona: 4 morti e un ferito grave

MeteoWeb

Gravissimo incidente in Arizona, dove 4 persone sono morte quando una mongolfiera è precipitata al suolo. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita. Come riporta la CNN, l’episodio è avvenuto prima delle 8 di ieri mattina a Eloy, una città a circa 100km a sud di Phoenix. La mongolfiera volava sopra il deserto e a un certo punto si è verificato un non meglio identificato “episodio catastrofico che l’ha fatta schiantare al suolo“, come ha spiegato il capo della Polizia di Eloy Byron Gwaltney.

La mongolfiera trasportava otto paracadutisti (che si sono lanciati senza problemi prima dello schianto) e altre cinque persone. La persona gravemente ferita è stata trasportata in un centro traumatologico a Phoenix.