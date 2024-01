Moon Sniper pronto all’allunaggio, il Giappone si prepara a scrivere la storia

MeteoWeb

La sonda spaziale giapponese “Moon Sniper” sta per intraprendere il suo tentativo di allunaggio, in programma durante il fine settimana. Con la missione denominata Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), il Giappone mira a diventare la 5ª nazione al mondo a raggiungere la superficie rocciosa della Luna, seguendo gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica, la Cina e l’India. Il lander giapponese, equipaggiato con un robot rotante sviluppato da un’importante azienda di giocattoli, è stato progettato con una precisione senza precedenti.

L’allunaggio di SLIM “Moon Sniper”

L’inizio della discesa del velivolo leggero SLIM, soprannominato “Moon Sniper” dall’agenzia spaziale JAXA, è previsto per sabato a mezzanotte, ora giapponese (le 16 di venerdì in Italia). Se tutto procederà secondo i piani, la sonda toccherà la Luna circa 20 minuti dopo l’inizio della discesa. Un successo rappresenterebbe un importante riscatto dopo il fallimento di 2 precedenti missioni lunari e alcuni lanci di razzi.

Si prevede che SLIM atterrerà su un cratere dove si presume che il mantello lunare, lo strato interno profondo sotto la sua crosta, sia accessibile in superficie. Il Giappone mira a emergere come uno dei leader nella ricerca spaziale, concentrandosi sulla raccolta di informazioni sulla storia della Luna e sulle risorse idriche che potrebbero essere fondamentali per la costruzione di basi lunari. Nonostante la superficie lunare assomigli a un deserto, alle regioni polari, caratterizzate da terreno accidentato e scarsa luce solare, potrebbero esistere aree con presenza d’acqua.

La sonda rotante di SLIM, leggermente più grande di una pallina da tennis, ha la capacità di cambiare forma per muoversi sulla superficie lunare ed è stata sviluppata in collaborazione tra JAXA e il gigante giapponese dei giocattoli Takara Tomy. La missione rappresenta un passo significativo per il Giappone per lo studio della Luna, oltre a gettare le basi per future esplorazioni e potenziali insediamenti umani.