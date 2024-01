Nave MSC rompe gli ormeggi a Siracusa: registrate raffiche di 144km/h

MeteoWeb

Raffiche di oltre 140km/h hanno portato una nave MSC a rompere gli ormeggi a Siracusa lo scorso 6 gennaio. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di porto di Siracusa in una nota, il giorno dell’Epifania la motonave MSC Sinfonia era ormeggiata in banchina quando un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 78 nodi (circa 144km/h), ha provocato la rottura delle cime di ormeggio della nave, che ha scarrocciato verso le infrastrutture portuali finendo per urtare contro la banchina n.4 e i pontili galleggianti del circolo nautico Marina Yachting. Gli stessi pontili e numerose unità navali ormeggiate hanno riportato danni nell’incidente.

Il tempestivo intervento dei rimorchiatori Santa Panagia, Punta Magnisi e Canada, sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa, ha evitato che la nave da crociera continuasse a scarrocciare verso altre infrastrutture portuali.

Ora, sotto il controllo di una motovedetta della Guardia Costiera del capoluogo aretuseo grazie all’assistenza dei rimorchiatori e dei subacquei della società Metalsub srl, si è conclusa l’operazione di recupero dai fondali della catenaria e delle due ancore della nave MSC Sinfonia. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’evento.