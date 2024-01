Fitta nebbia nel Nord dell’India, il Kashmir senza neve

MeteoWeb

Fitta nebbia ha avvolto una vasta area del subcontinente indiano, estendendosi dalla capitale Delhi al Punjab e al Bengala Occidentale, provocando gravi disagi alla visibilità e impatti significativi sui trasporti aerei, stradali e ferroviari. Secondo l’Indian Meteorological Department , alle 8 del mattino la visibilità presso l’aeroporto di Amritsar, nel Punjab, era ridotta a zero, mentre a Delhi è precipitata improvvisamente da un chilometro e mezzo a quattrocento metri nelle prime ore della giornata.

Gli esperti attribuiscono questa persistente situazione, che affligge il Nord dell’India da fine dicembre, alla mancanza delle perturbazioni occidentali che caratteristicamente caratterizzano questo periodo dell’anno e che hanno origine dal Mediterraneo. La situazione è particolarmente preoccupante e anomala anche in Jammu e Kashmir, dove, per la prima volta in quasi vent’anni, dall’inizio dell’inverno non si sono verificate precipitazioni nevose o piovose. Il deficit di pioggia è stato del 79% a dicembre e del 100% a gennaio.

La carenza di pioggia e neve, unita alle temperature superiori di 6-8°C rispetto alle medie stagionali, non solo influisce sul turismo e sulla mancanza di una stagione sciistica, ma prefigura gravi conseguenze per le falde acquifere sotterranee e potenziali problemi futuri per l’irrigazione di campi e frutteti. La situazione meteo anomala rappresenta una sfida significativa per diverse attività e solleva preoccupazioni per la sostenibilità ambientale e agricola della regione.