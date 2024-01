Neofobia alimentare e dieta mediterranea: studio svela connessioni

MeteoWeb

Dall’esaustiva indagine condotta dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) emerge un passo significativo verso la comprensione delle intricate relazioni tra neofobia alimentare e dieta mediterranea nei bambini italiani. Questa analisi dettagliata, non solo delinea le sfide nutrizionali emergenti, ma suggerisce anche strategie mirate per promuovere uno stile di vita alimentare sano e sostenibile.

L’importanza della dieta mediterranea

La dieta mediterranea, universalmente riconosciuta per i suoi molteplici benefici sulla salute, si trova al centro di questo studio, che evidenzia una preoccupante mancanza di aderenza tra i bambini coinvolti. Questo fenomeno si svela in tutta la sua complessità, richiamando l’attenzione sulla necessità di affrontare in modo approfondito queste sfide nutrizionali emergenti.

L’inclusione di 288 bambini nel campione attraverso questionari dettagliati e l’utilizzo di strumenti sofisticati di valutazione, come la Child Food Neophobia Scale (CFNS) e il test KIDMED, non solo ha garantito una rappresentazione diversificata e completa delle abitudini alimentari infantili ma ha anche fornito un quadro accurato della complessità del fenomeno in esame. Questo approccio ha consentito al CREA di ottenere risultati significativi, identificando tendenze emergenti e profili nutrizionali rilevanti.

Neofobia e dieta mediterranea

L’analisi dei dati ha rivelato un’incidenza significativa di neofobia alimentare, con un’alta prevalenza tra i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni e tra i figli unici. Parallelamente, l’aderenza alla dieta mediterranea è emersa come elemento critico, poiché i bambini più neofobici mostravano livelli più bassi di aderenza. Questi risultati non solo sottolineano le complesse connessioni tra le resistenze alimentari e uno stile di vita meno sano ma offrono anche spunti cruciali per interventi mirati.

Implicazioni sulla salute e strategie di correzione

Laura Rossi, coordinatrice dello studio, ha sottolineato le implicazioni dirette sulla salute dei bambini, evidenziando il rischio di sovrappeso e obesità associato alla neofobia alimentare. Questo mette in luce l’urgenza di interventi tempestivi, con una particolare enfasi sull’educazione alimentare come strategia chiave per influenzare positivamente le abitudini alimentari fin dalla più giovane età.

Per affrontare queste sfide in modo efficace, Rossi ha indicato l’importanza di implementare strategie di correzione immediate, focalizzate sull’educazione alimentare e sull’incoraggiamento graduale all’espansione delle scelte alimentari dei bambini. Ha proiettato uno sguardo al futuro, indicando l’intenzione di ampliare ulteriormente il campione nello studio successivo per garantire una rappresentatività più accurata delle variabili rispetto alla popolazione generale.

Questa visione delineata dal CREA offre una roadmap chiara per affrontare le sfide nutrizionali emergenti e promuovere un benessere a lungo termine nelle generazioni future.