Tanta neve sull’Altopiano di Asiago: aprono gli impianti sciistici

Dopo le abbondanti nevicate dello scorso weekend e il freddo degli ultimi giorni, è ottimale la situazione dell’innevamento sulle piste da sci dell’Altopiano di Asiago (Vicenza): da domani, sabato 13 gennaio, impianti aperti per la gioia degli appassionati delle discipline sportive sulla neve. Nel comprensorio montano saranno in funzione quasi tutti gli impianti di risalita, in particolare alle Melette di Gallio, al Verena di Roana e in località Val Formica di Asiago: nel capoluogo dei Sette Comuni si potrà sciare anche nella collina del Kaberlaba che sovrasta il centro cittadino. Per gli appassionati del fondo, aperti i centri Campomulo di Gallio, Campolongo di Rotzo, Monte Corno Granezza di Lusiana e il Centro fondo Enego.

Nel frattempo, stanno arrivando ad albergatori e operatori turistici dell’Altopiano vicentino le prenotazioni per le settimane bianche di gennaio e febbraio.