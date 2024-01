Appennino imbiancato dalla neve: paesaggi incantati e piste pronte | FOTO

MeteoWeb

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, si fanno strada le schiarite in Appennino, rivelando paesaggi ricoperti di neve. Bellissime le immagini che arrivano dall’Alto Sangro, in particolare da Roccaraso, coperto dalla neve fresca (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sulle piste del comprensorio sciistico di CampoFelice SKI, sempre nell’Aquilano, in quota si registrano 10-15 centimetri di neve; in basso 5cm. Le temperature sono idonee per sparare neve artificiale sul fondo presente, per far sì che si possa aprire prima possibile.

Oggi, inoltre, dal Gran Sasso si poteva osservare uno spettacolare mare di nubi basse.

Neve sull’Appennino tosco-emiliano

La neve ha imbiancato anche l’Appennino tosco-emiliano. Neve in Val di Luce, in provincia di Pistoia, e nell’Aretino, con nevicate sopra i 600 metri che hanno interessato particolarmente le strade provinciali 50-52-53, nei Comuni di Pieve Santo Stefano, Badia Tedalda e Sestino. La Provincia di Arezzo è in azione con lo spargimento del sale. Il consigliere provinciale Marco Morbidelli con delega alle Infrastrutture, patrimonio e viabilità fa il punto: “il costante lavoro del personale della viabilità provinciale, ci ha permesso di intervenire prontamente nelle strade del Casentino ed in Valtiberina, interessate dalle precipitazioni nevose comparse stamani mattina verso le ore 4. La situazione è attenzionata e abbiamo già provveduto allo spargimento di abrasivi, anche nel valico dello Spino nel Comune di Chiusi della Verna, dove erano presenti alcuni piccoli tratti gelati“. L’invito è alla massima prudenza.

Con la neve caduta sull’Appennino bolognese, da sabato 13 gennaio saranno aperte tutte le piste della stazione del Corno alle Scale. “L’ottimo innevamento e le condizioni delle piste a dir poco eccezionali sono la premessa per un fine settimana straordinario di sport e divertimento da trascorrere al Corno alle Scale”, si legge sulla pagina Facebook “CornoSci”.

Oggi, nel Riminese, deboli rovesci nevosi sono arrivati sotto i 400 metri di quota, con una debole nevicata anche nella città di San Marino.

