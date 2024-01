Neve in Sila, sabato aprono le piste da sci di Lorica | FOTO

MeteoWeb

Anche in Calabria può iniziare la stagione sciistica: è ufficiale che dopodomani, sabato 13 gennaio, le emozionanti piste di Lorica – Botte Donato riapriranno agli sciatori! Da sabato si potrà sciare sulle piste della Valle dell’Inferno, grazie alla resistente neve che si è mantenuta ad alta quota, e del campo scuola con la pista per principianti. Le piste che saranno aperte saranno Valle Inferno 1 e Valle Inferno 2.

La neve scesa copiosa negli ultimi giorni ha permesso gli operatori di mettere in sicurezza le piste Valle Inferno mentre per le piste Rientro e Cavaliere la neve non è ancora sufficiente. Pertanto, non appena le condizioni lo consentiranno, anche le altre piste saranno pronte. Il meteo rimarrà brutto oggi e domani, con ulteriori nevicate in quota, ma sabato sarà una splendida giornata di sole: l’ideale per ritrovare dopo un anno gli appassionati dello sci e della neve ad alta quota in un contesto atmosferico ideale.