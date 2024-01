Spettacolo in Francia: la neve imbianca la duna del Pilat, la più alta d’Europa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Oggi, mercoledì 10 gennaio, la duna del Pilat, nella Nuova Aquitania, nel sud-ovest della Francia, è stata ricoperta da un manto di neve. Uno spettacolo raro ma davvero suggestivo sulla duna di sabbia più alta d’Europa, all’ingresso del bacino di Arcachon, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il fotografo professionista Jean-Philippe Bellon ha girato uno spettacolare video con un drone. Bellon si è recato sulla duna del Pilat poco prima dell’alba “e quando siamo arrivati ​​la duna era coperta di neve”.

“È stato fantastico. La neve sulla duna non capita spesso e fa fantasticare tutti gli abitanti del Bacino. La gente ha cominciato ad arrivare dopo le 9. Ma prima eravamo soli. Siamo passati lì, non c’erano impronte, siamo stati i primi. È magico! Siamo stati addirittura sorpassati da un husky, è stato incredibile!”, racconta il fotografo.

Jean-Philippe Bellon conosce la sua fortuna per aver assistito ad uno spettacolo del genere: “è già successo a gennaio dell’anno scorso, ma a differenza di quest’anno non era vera neve, era più come chicchi di grandine sciolti”. L’ultimo episodio nevoso sulla duna del Pilat risale a febbraio 2018: quell’anno la nevicata è stata talmente intensa che i residenti hanno potuto addirittura scivolare giù dalla duna con gli sci.

Incantevole anche il video seguente, realizzato invece da Mélanie Laurent.

Francia, lo spettacolo della duna del Pilat imbiancata dalla neve