Neve, che spettacolo a Lubiana: cartoline magiche dalla Capitale della Slovenia | FOTO

Forti nevicate hanno interessato tutta la Slovenia oggi, ad eccezione della parte bassa della Primorska. Nell’entroterra della Slovenia sono caduti dai 15 ai 30 centimetri di neve in 6 ore. “Nella Gorenjska è caduta molta neve”, dice a N1 Brane Gregorčič, meteorologo in servizio presso l’Agenzia per l’ambiente (Arso). Lì sono stati misurati da 20 a 40 centimetri, la stessa quantità è caduta anche nella Slovenia centrale e a Lubiana e dintorni. Spettacolari le immagini che arrivano dalla capitale slovena, ricoperta da un manto bianco di 28 centimetri secondo i dati Arso (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Anche nella zona di Zasavje il manto nevoso è abbastanza alto, nelle zone leggermente più alte intorno a Trojan sono caduti 38cm di neve. In pianura l’altezza della neve si aggira intorno ai 20cm. Nel sud della Slovenia, sono caduti dai 15 ai 20 centimetri. Nel nord-est del Paese, invece, è caduta un po’ meno neve: a Murska Sobota, misurati solo due centimetri, 10cm a Maribor e 14cm a Ptuj.

Le nevicate si sono attenuate nel pomeriggio e si sono fermate in serata su gran parte del Paese, permettendo così un miglioramento delle condizioni sulle strade, dopo i diffusi problemi di questa mattina. “La copertura nevosa probabilmente durerà per una settimana circa. Considerando le basse temperature previste nelle notti successive, gelerà un po’, per cui la neve non verrà rimossa molto velocemente. È possibile che nei prossimi giorni l’altezza del manto nevoso diminuisca, ma in molti posti prima della fine della prossima settimana non verrà rimossa”, ha detto Gregorčič a STA.

Forte vento e cumuli di neve in quota

Alle quote più elevate, la nevicata è stata accompagnata da un forte vento da nord-est che ha formato cumuli di neve, ha avvertito il portale Meteoinfo Slovenija. Di notte, sulla Primorska soffierà un vento da moderato a forte, con raffiche che nelle zone esposte supereranno i 100km/h.

Migliaia di persone senza elettricità a causa delle forti nevicate

La neve causa problemi non solo sulle strade, ma anche sulla rete di distribuzione della Elektra Celje e della Elektra Ljubljana. A causa della neve bagnata e degli alberi caduti, in alcune parti della rete di distribuzione Elektra Celje la fornitura di energia elettrica è stata interrotta. Alle 15 si sono verificati problemi presso l’unità di distribuzione di Krško, dove sono senza elettricità 3.490 clienti, presso l’unità di distribuzione di Velenje, dove sono senza elettricità 4.095 clienti, e presso l’unità di distribuzione di Celje, dove sono senza elettricità 3.342 clienti. Il numero delle cabine di trasformazione non alimentate è 268.

Problemi vengono rilevati anche sulla rete Elektra Ljubljana. Intorno alle 16 erano senza elettricità 72 stazioni di trasformazione e più di 3.000 utenze.