Tanta neve in Slovenia, caos traffico e diversi incidenti

Abbondanti nevicate stanno colpendo l’intero territorio della Slovenia nelle ultime ore, con precipitazioni che coinvolgono anche le zone a bassa quota. Il traffico risulta notevolmente rallentato, e le squadre addette alla pulizia delle strade e alla dispersione di sale stanno operando senza sosta. Nelle scorse ore si sono verificati diversi incidenti stradali, con particolari disagi segnalati per i veicoli pesanti, come evidenziato dalle notizie diffuse dalla televisione pubblica slovena.

