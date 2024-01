Neve Molise: aperta la stagione sciistica a Capracotta, manto di 30cm | FOTO

MeteoWeb

La neve si è fatta attendere ma è finalmente arrivata in Alto Molise nei giorni scorsi, permettendo l’apertura delle piste di Prato Gentile. Molti turisti hanno raggiunto Capracotta (Isernia) per lo sci di fondo. Le piste, gestite dal comune, si snodano lungo tre anelli: uno turistico e gli altri e due agonistici per un totale di 15 chilometri tra alberi imponenti che, imbiancati dalla neve, regalano un panorama fiabesco.

“La neve è arrivata in ritardo – ha detto il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – speriamo che temperature consentano di mantenere gli attuali 30cm. Nei giorni scorsi abbiamo lavorato sodo per preparare le piste e ci siamo riusciti! La stagione può partire buona con una buona iniezione di fiducia per operatori e per l’ambiente perché la neve è fondamentale per le riserve idriche”.

Il Comune sta lavorando per ottenere il riconoscimento di Centro Federale per Capracotta: “stiamo completando la pista di skiroll, per la fruibilità anche in estate, altri interventi in corso per l’innevamento artificiale e il completamento del rifugio a Prato Gentile che sarà la sede logistica del Centro Federale”.