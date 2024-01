Manto di neve tra Belgio e Paesi Bassi, lo spettacolo visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Il 19 gennaio, il satellite Sentinel-3 del servizio europeo Copernicus ha documentato l’abbondante manto di neve su vaste aree dell’emisfero settentrionale, focalizzandosi sui Paesi Bassi e il Belgio. L’immagine fornisce uno sguardo straordinario dall’alto, evidenziando la vastità e la bellezza del manto nevoso che ha caratterizzato la regione. Questa prospettiva dettagliata offre non solo un’opportunità di apprezzare lo spettacolo naturale, ma sottolinea anche l’importanza dei servizi satellitari come strumenti cruciali per il monitoraggio delle condizioni meteo e ambientali, consentendo un approccio globale alla comprensione e gestione dei fenomeni atmosferici.

Copernicus Sentinel-3

Sentinel-3 fornisce dati ottici, radar e altimetrici ad alta precisione per servizi marini e terrestri. Misura variabili quali la topografia della superficie marina, la temperatura della superficie marina e terrestre, il colore degli oceani e il colore del territorio con elevatissima precisione e affidabilità. I satelliti gemelli Sentinel-3 A e Sentinel-3 B sono stati lanciati rispettivamente il 16 febbraio 2016 e il 25 aprile 2018. L’EUMETSAT gestisce i satelliti e si occupa della missione marittima, mentre l’ESA si occupa della missione terrestre.