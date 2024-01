Neve in Sila, le piste Valle Inferno 1 e 2 di Lorica aperte da sabato

MeteoWeb

Notizia entusiasmante per gli amanti degli sport invernali: a partire dal prossimo sabato, 13 gennaio, le piste Valle Inferno 1 e Valle Inferno 2 di Lorica saranno finalmente aperte al pubblico. Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni hanno reso possibile il lavoro degli operatori che, con grande impegno, hanno messo in sicurezza le piste Valle Inferno. Purtroppo, al momento, la neve accumulata non è sufficiente per aprire le piste Rientro e Cavaliere, ma non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno, anche queste saranno pronte ad accogliere gli sciatori e gli appassionati di sport invernali.

Per rimanere sempre aggiornati sullo stato delle piste e ricevere comunicazioni in tempo reale, si consiglia di seguire la pagina ufficiale di Facebook “Impianti Lorica Ferrovie della Calabria”. Qui saranno pubblicate tempestivamente tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo delle piste e eventuali variazioni dovute alle condizioni meteorologiche.