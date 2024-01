Primi fiocchi di neve a Trieste, raffiche di bora fino a 105 km/h

MeteoWeb

A Trieste hanno fatto la loro comparsa i primi fiocchi di neve, concentrandosi soprattutto sull’altipiano carsico. Attualmente, si registra una nevicata nelle località di Opicina e Basovizza, dove la neve inizia a depositarsi sulle strade. In corso le operazioni degli spargisale, garantendo al momento una percorribilità senza problemi sulle principali vie di comunicazione. Anche in città sta cadendo la neve, ma al momento non si sta accumulando, poiché è accompagnata da intense raffiche di bora. Secondo le misurazioni dell’Osmer Arpa FVG, la velocità massima del vento ha raggiunto i 105 km/h.

A seguito delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la regione, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta meteo di livello giallo, valida fino alle 16. Si prevede che le precipitazioni diminuiranno nel pomeriggio, ma la bora continuerà a soffiare con intensità da forte a sostenuta. Le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg indicano un progressivo calo della velocità del vento a partire dal giorno successivo.

Sui rilievi del Friuli la colonnina di mercurio si è attestata decisamente sotto lo zero con -10°C sullo Zoncolan, -12°C sul Lussari, -4°C a Forni e -7°C a Sappada. Intensa l’attività dei Vigili del Fuoco di Trieste intervenuti in mattinata in una decina di chiamate, una delle quali per un albero precipitato sulla carreggiata nei pressi di Grignano. Interventi anche per cartelloni pubblicitari divelti. Chiusi i giardini pubblici, mentre il collegamento marittimo Trieste -Muggia è stato sospeso. Regolare il traffico veicolare e quello dei mezzi pubblici.

A causa delle difficili condizioni meteorologiche, il Comune ha annunciato la sospensione del collegamento marittimo con il Delfino Verde tra Trieste e Muggia. La situazione sarà costantemente monitorata in relazione all’evolversi del maltempo nella zona.

