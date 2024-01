Fitte nevicate in atto nelle Alpi occidentali: risveglio imbiancato a Bardonecchia, Aosta e Cervinia | LIVE

MeteoWeb

È giunta sull’Italia un’intensa perturbazione che porterà piogge sparse, localmente anche intense, al Nord e regioni tirreniche, con nevicate sulle Alpi fino a quote piuttosto basse. Piemonte e Valle d’Aosta si sono risvegliate con una fitta nevicata in atto: a corredo dell’articolo le immagini da Bardonecchia, Aosta e Cervinia. Ad Aosta sono attesi fino a 10-12 cm nelle prossime ore, prima di un passaggio in pioggia nel tardo pomeriggio e in serata.

Fitta nevicata a Cervinia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: