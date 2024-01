Forti nevicate in Scandinavia, caos trasporti in Norvegia e Svezia: chiuso l’aeroporto di Oslo | FOTO

MeteoWeb

L’inverno sta creando disagi in buona parte dell’Europa. Mentre nevicate e gelicidio creano problemi dalla Germania alla Francia, in Scandinavia le abbondanti nevicate stanno causando difficoltà nei trasporti. L’Istituto meteorologico norvegese ha emesso allerte di forti nevicate e vento nella zona intorno alla capitale Oslo. In questa situazione, l’aeroporto di Oslo ha annunciato oggi la chiusura temporanea al traffico aereo a causa della forte nevicata in atto. La maggior parte degli autobus nella capitale sono stati cancellati e l’operatore ferroviario Vy ha annunciato che le linee ferroviarie sono chiuse in gran parte della Norvegia orientale.

Nella vicina Svezia, forti nevicate hanno causato numerosi incidenti stradali nelle parti occidentali e meridionali, causando ingorghi lungo diverse strade principali. “Secondo quanto riferito, il fondo stradale è molto scivoloso e la Polizia invita i cittadini a non uscire sulle strade a meno che non sia assolutamente necessario“, ha affermato la Polizia. L’agenzia meteorologica nazionale svedese Smhi ha emesso un’allerta per la capitale Stoccolma, avvertendo di “forti venti in combinazione con neve”.