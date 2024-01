Spettacolari nubi lenticolari tra l’Etna e lo Stretto di Messina | FOTO

MeteoWeb

Grande spettacolo questa sera al tramonto sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia orientale, grazie ad una serie di nubi lenticolari formatesi nel corso della giornata a sud/est dell’Etna.

Le nubi lenticolari sono un fenomeno meteorologico affascinante e visivamente spettacolare. Queste formazioni nuvolose, che assumono spesso un aspetto piatto e allungato, ricordando la forma di un disco o di una lente, sono un argomento di grande interesse sia per gli appassionati di meteorologia sia per il pubblico in generale. Vediamo di approfondire cosa sono, come si formano e perché sono così particolari.

Cosa sono le Nubi Lenticolari

Le nubi lenticolari sono un tipo di nube stazionaria che si forma principalmente in corrispondenza di catene montuose. Queste nubi possono assumere forme diverse, ma sono spesso caratterizzate da un aspetto liscio e piatto, somigliante a un disco o a una lente convessa. A causa della loro forma distintiva, sono state spesso scambiate per UFO o altri fenomeni non identificati.

Come si Formano

La formazione delle nubi lenticolari è strettamente legata alla topografia del terreno e ai movimenti dell’aria. Quando una corrente d’aria umida si muove verso una montagna, viene costretta a salire lungo il versante della montagna. Mentre l’aria sale, si raffredda e può raggiungere il punto di rugiada, che è la temperatura alla quale l’umidità nell’aria inizia a condensarsi formando le nubi. Dopo aver superato la cima della montagna, l’aria inizia a scendere lungo l’altro versante. In questo processo, l’aria si riscalda e le nubi possono dissolversi. Questo movimento ondulatorio può creare una serie di onde stazionarie nell’aria. Quando le condizioni sono giuste, le nubi si formano nella cresta di queste onde e rimangono relativamente fisse anche se l’aria che le attraversa continua a muoversi.

Perché Sono Particolari

Le nubi lenticolari sono particolari per diverse ragioni:

Aspetto distintivo: La loro forma unica, che ricorda quella di una lente o di un disco, le distingue dalla maggior parte delle altre formazioni nuvolose. Stazionarietà: A differenza della maggior parte delle nubi, che tendono a muoversi con il vento, le nubi lenticolari possono rimanere stazionarie per lungo tempo. Associazione con fenomeni altiplanici: Spesso si formano in corrispondenza di grandi alture, come le catene montuose, dove i fenomeni di sollevamento dell’aria sono più evidenti. Interesse popolare: A causa della loro forma insolita, le nubi lenticolari hanno spesso suscitato interesse e curiosità, talvolta venendo associate a fenomeni paranormali o a oggetti volanti non identificati. Indicatori meteorologici: Per i piloti di velivoli, specialmente i planatori, le nubi lenticolari sono importanti indicatori delle condizioni di volo, poiché segnalano la presenza di onde stazionarie forti e potenzialmente pericolose.

Le nubi lenticolari, con la loro bellezza e la loro natura unica, sono un chiaro esempio di come la natura possa creare spettacoli visivi sorprendenti. La loro presenza non solo arricchisce il paesaggio ma fornisce anche importanti informazioni sul comportamento dell’atmosfera in determinate condizioni topografiche e meteorologiche.