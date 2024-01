Nubi nottilucenti, fenomeno raro e insolito catturato in Sardegna | FOTO

MeteoWeb

Fenomeno raro e insolito immortalato ad Alghero, in Sardegna. A segnalarlo è Andrea Sotgiu, che nella galleria di SpaceWeather.com spiega: “Mi trovavo lungo la costa di Alghero in riva al mare, il sole era tramontato da quasi un’ora e mezza e osservando l’oscurità del mare all’orizzonte mi sono accorto che erano presenti le nuvole nottilucenti, molto luminose in mezzo alla completa oscurità del mare e del cielo“, “sono rimasto meravigliosamente sorpreso“.

Cosa sono le nubi nottilucenti

Le nubi nottilucenti sono formazioni atmosferiche luminose che si verificano a elevatissime altitudini. Composte principalmente da cristalli di ghiaccio, queste nubi si illuminano quando il Sole è sotto l’orizzonte, riflettendo la luce solare dalla loro posizione elevata. Sono spesso visibili nelle regioni settentrionali durante le notti estive.

In Sardegna, la visibilità delle nubi nottilucenti può essere limitata a causa della latitudine più bassa rispetto alle regioni settentrionali. Tuttavia, in condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli, è possibile osservare brevi apparizioni. La visibilità dipende da vari fattori come la stagione, la latitudine e la presenza di particelle atmosferiche che favoriscono la formazione di queste nubi luminose.