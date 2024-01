Nuova tempesta colpisce il Regno Unito: primi danni e allagamenti, allarme inondazioni

MeteoWeb

Una nuova tempesta, denominata Jocelyn, sta attualmente colpendo una vasta area del Regno Unito con abbondanti precipitazioni e venti intensi. Questo evento segue la tempesta Isha, che ha causato 2 vittime nel Paese nella giornata precedente. Per le prossime ore, si prevedono piogge persistenti nelle regioni occidentali della Scozia, nel Nord dell’Inghilterra (in particolare nello Yorkshire), nel Galles e nell’Irlanda del Nord. Sono stati segnalati i primi danni e allagamenti, e il Met Office ha emesso allerte riguardanti possibili inondazioni per la tempesta Jocelyn.

La situazione dei trasporti è notevolmente compromessa, con la compagnia ferroviaria scozzese ScotRail che ha annunciato la sospensione di tutti i treni dalla serata odierna fino a domani. Altri operatori di trasporto pubblico nel Nord della Gran Bretagna consigliano alla popolazione di evitare viaggi non essenziali. A seguito della tempesta Isha, in Irlanda del Nord, circa 7mila abitazioni rimangono ancora prive di elettricità. Nelle restanti regioni del Regno Unito, oltre 50mila case hanno subito interruzioni di corrente, con 2.000 ancora in attesa del ripristino del servizio. La situazione generale è caratterizzata da gravi disagi e dalla necessità di adottare precauzioni a livello di sicurezza e mobilità.

