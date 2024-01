Maltempo e alluvioni, i Vigili del Fuoco testano sul Reno un nuovo speciale mezzo anfibio | VIDEO

MeteoWeb

Sulla base dell’esperienza maturata dai Vigili del Fuoco durante i soccorsi svolti lo scorso maggio in Emilia Romagna, per l’emergenza alluvionale, è stato testato a Bologna un nuovo mezzo anfibio capace di operare sia su scenari terrestri che acquatici, in dotazione alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna.

Presenti al test, che si è svolto a Nord Ovest del capoluogo emiliano lungo le sponde del fiume Reno, il direttore per l’Emergenza Marco Ghimenti, il direttore regionale per l’Emilia Romagna Francesco Notaro, il personale del Centro Operativo Nazionale, regia di ogni emergenza, ed il personale dei Comandi regionali che è intervenuto per i soccorsi.