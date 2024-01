Oggi un asteroide ha colpito la Terra, scoperto solo 3 ore prima | VIDEO

Ieri, 20 gennaio, l’astronomo ungherese Krisztián Sárneczky ha scoperto un nuovo asteroide: l’osservazione è avvenuta presso la stazione Piszkéstető dell’Osservatorio Konkoly sui monti Mátra, in Ungheria. Tre ore dopo il sasso spaziale ha colpito la Terra, disintegrandosi nei cieli di Berlino, alle 01:33 di oggi, 21 gennaio. Si ritiene che la roccia spaziale larga un metro, denominata ufficialmente 2024 BX1, sia stata completamente distrutta nell’ingresso in atmosfera.

2024 BX 1 è l’8° asteroide scoperto prima dell’impatto con la Terra, ed è la 3ª scoperta di Sárneczky di un asteroide che ha impattato con il nostro pianeta. 2024 BX 1 era un asteroide Near-Earth su un’orbita di tipo Apollo.

#Asteroid 2024 BX1 was first discovered by @sarneczky at Piszkéstető Station in Hungary about 3 hours before it burned up over Germany. Shortly after, multiple observatories in Europe contributed over 180 observations of this asteroid. pic.twitter.com/Gf4THC1Lkw

— Tony Dunn (@tony873004) January 21, 2024