Oggi la prima Luna Piena dell’anno, la sfolgorante “Luna del Lupo”

Stasera il cielo di gennaio 2024 ci riserva il primo plenilunio dell’anno: la Luna Piena “del Lupo” oggi sorgerà nella volta celeste. La fase “clou” avverrà oggi, ma luminosa e piena anche domani, venerdì 26 gennaio. Il plenilunio di oggi è uno degli eventi astronomici invernali più rilevanti, poiché non ci sono molte piogge di meteoriti, allineamenti planetari o altre visioni affascinanti durante la stagione.

Perché si chiama Luna del Lupo? Il significato

La prima Luna Piena dell’anno è conosciuta come “Luna del Lupo” perché i lupi sembrano ululare di più di notte durante l’inverno, secondo l’Old Farmer’s Almanac, ma non perché sono affamati: “Ululare e altre vocalizzazioni dei lupi si sentono in inverno per localizzare i membri del branco, rafforzare i legami sociali, definire il territorio e coordinare la caccia“, riporta l’Almanacco.

Come vedere la Luna Piena del Lupo nel cielo di gennaio 2024

Il momento migliore per osservare il nostro satellite sarà oggi, quando sorgerà a Est al tramonto del Sole. Per vederlo al meglio consigliamo di controllare gli orari esatti del sorgere e del tramonto della Luna per la propria posizione, e di trovare un luogo con una vista propizia dell’orizzonte orientale.

Quali sono gli altri nomi per la Luna Piena di gennaio?

Altri nomi per il plenilunio di gennaio sono stati coniati dalle tribù native americane e alludono al clima freddo della stagione. I nomi includono Stay Home Moon, Quiet Moon, Severe Moon e Center Moon (chiamata così perché si verifica approssimativamente nel centro dell’inverno).

Quando sarà il prossimo plenilunio?

Dopo la Luna del Lupo di oggi, la prossima Luna Piena sarà il 24 febbraio. È conosciuta come Luna della Neve a causa delle abbondanti nevicate che spesso si verificano a febbraio. Sarà l’ultimo plenilunio prima dell’arrivo della primavera astronomica, il 20 marzo. Inoltre, ricordiamo che la Luna Piena di febbraio sarà anche la prima Microluna del 2024.

