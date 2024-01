La “Luna Piena del Lupo” protagonista da stasera, sarà speciale

MeteoWeb

La Luna Piena di questo mese, la Luna del Lupo, sarà piena giovedì 25 gennaio e brillerà nella costellazione del Cancro. Il nostro satellite apparirà luminoso e pieno anche oggi, mercoledì 24 gennaio, e domani, venerdì 26 gennaio. La Luna del Lupo prende il nome (che si pensa abbia origine europea) dai lupi che ululano nella prima parte dell’anno. Altri nomi per il plenilunio di gennaio includono Stay Home Moon, Quiet Moon, Severe Moon e Center Moon.

Come vedere la Luna Piena del Lupo

Il momento migliore per osservare la Luna Piena sarà giovedì, quando sorgerà a Est al tramonto del Sole. Per vederla al meglio consigliamo di controllare gli orari esatti del sorgere e del tramonto della Luna per la propria posizione, e di trovare un luogo con una vista propizia dell’orizzonte orientale.

La Luna Piena del Lupo quest’anno è speciale

C’è qualcosa di insolito nella Luna Piena del Lupo di quest’anno. Come noto, la Luna impiega circa 29,5 giorni per completare un ciclo di fasi lunari (da Luna Nuova a Luna Nuova). Ora, all’interno di questo periodo, ci sono, in media, 7,4 giorni tra le 4 fasi: Novilunio, Primo Quarto, Plenilunio e Ultimo Quarto. Secondo Timeanddate, ci saranno esattamente 8.225 giorni tra la Luna Piena del Lupo del 25 gennaio e l’Ultimo Quarto del 3 febbraio, rendendola la fase lunare più prolungata nel 2024.

Il motivo risiede nell’orbita ellittica della Luna attorno alla Terra, che implica che la Luna si trovi sempre a una distanza leggermente diversa dalla Terra. Ciò, combinato con il fatto che la Luna oscilla, significa che nessuna orbita della Luna attorno alla Terra è la stessa.

A febbraio la Luna della Neve

Dopo la Luna del Lupo, il prossimo Plenilunio sarà la Luna della Neve, il 24 febbraio. Quest’anno potrà anche essere chiamata “Luna di Quaresima”, poiché avverrà prima dell’equinozio di marzo. La Luna Piena di febbraio sarà anche la prima Microluna del 2024.

