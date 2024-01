Oggi storico allunaggio del Giappone, “20 minuti di terrore”

MeteoWeb

Oggi il veicolo spaziale robotico giapponese SLIM proverà a realizzare un atterraggio sulla Luna, per la prima volta nella storia della nazione. Il veicolo “Smart Lander for Investigating Moon” dovrebbe iniziare le operazioni di atterraggio alle 16 ora italiana, con un atterraggio morbido sulla Luna previsto 20 minuti dopo, se tutto andrà secondo i piani. “Si prevede che l’inizio della decelerazione fino all’atterraggio sulla superficie della Luna sarà un periodo di 20 minuti di terrore,” ha dichiarato in una nota Kenji Kushiki, subproject manager della missione SLIM .

Il viaggio di SLIM

SLIM è stato lanciato con un razzo giapponese H-2A il 6 settembre dell’anno scorso. La sonda lunare partita insieme ad un telescopio spaziale a raggi X chiamato XRISM, che è stato dispiegato in orbita terrestre bassa poco dopo il lancio e che ha recentemente inviato a terra le sue prime foto di prova dopo un periodo di verifica riuscito.

SLIM ha seguito un percorso lungo ed efficiente dal punto di vista energetico verso la Luna, arrivando infine in orbita intorno al satellite il giorno di Natale. Il veicolo spaziale ha quindi trascorso 3 settimane preparandosi per il giorno dell’atterraggio, che è ormai arrivato.

Se tutto andrà secondo i piani, SLIM atterrerà entro 100 metri dal punto target sul bordo del Cratere Shioli della Luna. L’obiettivo è dimostrare la tecnologia necessaria per effettuare atterraggi molto precisi. “L’architettura della missione di SLIM spera di cambiare gli standard delle missioni di atterraggio lunare, dal touch down dove è facile, a posarsi esattamente dove desiderato,” ha scritto la Planetary Society in una descrizione della missione.

Gli atterraggi sulla Luna

Il successo farebbe entrare il Giappone in un club molto esclusivo nel campo dell’esplorazione spaziale. Finora, solo 4 nazioni – l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina e l’India – hanno effettuato con successo un atterraggio morbido sulla Luna.

SLIM non è il primo tentativo di atterraggio lunare del Giappone. Un piccolo lander chiamato OMOTENASHI è stato lanciato verso la Luna come parte della missione Artemis I della NASA nel novembre 2022, ma la piccola sonda giapponese non ha raggiunto la sua destinazione. Lo scorso aprile, lo spacecraft Hakuto-R, costruito dalla società ispace, si è schiantato durante il tentativo di atterraggio dopo che i suoi sensori si sono confusi con la topografia accidentata della Luna.

Un altro lancio lunare privato, questa volta americano, è recentemente andato storto: il lander Peregrine di Astrobotic ha registrato una perdita di carburante poco dopo il suo lancio dell’8 gennaio, impedendo un tentativo di atterraggio previsto per metà febbraio. Peregrine è arrivato alla distanza lunare nonostante quel problema, e poi ha fatto un giro di ritorno verso la Terra, schiantandosi nel Pacifico.