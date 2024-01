Ondata di freddo in Vietnam, paesaggi di ghiaccio a Mau Son | FOTO

MeteoWeb

Nelle scorse ore il Vietnam settentrionale è stato colpito da un’intensa ondata di freddo, caratterizzata da temperature che si sono mantenute quasi ovunque al di sotto dei +10°C, segnando i valori minimi nella montuosa regione di Mau Son. In questa zona, il ghiaccio ha ricoperto le località situate ad alta quota, come riportato da Vietnam Express. Nelle rinomate destinazioni turistiche di Sapa, Ha Giang e Tam Dao, le temperature hanno sfiorato lo zero, mentre nell’intera regione del delta del Fiume Rosso si sono attestate intorno ai +9°C/+10°C. Tuttavia, la percezione termica è risultata essere almeno 2-3°C più bassa a causa dell’umidità o del vento.

Ad Hanoi, così come in altre località delle pianure e delle zone centrali, la massima prevista è di +13°C, mentre nelle località montuose si è limitata a +6°C. A seguito di queste condizioni meteo avverse, le autorità locali hanno preso la decisione di chiudere numerose scuole nelle aree montuose, che solitamente non sono dotate di impianti di riscaldamento.

Il Centro Nazionale per le Previsioni Idro-Meteorologiche ha annunciato che questa ondata di freddo durerà fino al 25 gennaio.