Il paradosso delle ondate di freddo resistenti ai cambiamenti climatici

Il riscaldamento globale sta rendendo le ondate di freddo meno probabili e meno intense, ma questo non significa che siano impossibili, secondo gli esperti. “Con il cambiamento climatico, le ondate di freddo sono ancora possibili, anche se il clima si sta riscaldando su scala globale. D’altra parte, negli ultimi 35 anni sono diventate più rare, più brevi e meno intense rispetto al periodo precedente“, riassume Météo-France.

La situazione in Francia

In Francia, ad esempio, le quattro ondate di freddo più lunghe e severe (febbraio 1956, gennaio 1963, gennaio 1985 e gennaio 1987) sono state osservate più di 30 anni fa, sottolinea l’istituzione pubblica nel suo ultimo aggiornamento sull’ondata di freddo che ha colpito la Francia.

In Francia, un’ondata di freddo è definita come un episodio della durata di almeno tre giorni con diversi criteri meteorologici, tra cui almeno un giorno in cui la temperatura media (indicatore termico nazionale) scende sotto i -2°C, cosa che non è prevista per questa settimana. Più in generale, l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, incaricato dalle Nazioni Unite) ha stabilito che mentre “gli eventi di caldo estremo (comprese le ondate di calore) sono diventati più frequenti e più intensi sulla maggior parte delle aree terrestri dagli anni ’50, gli eventi di freddo estremo (comprese le ondate di freddo) sono diventati meno frequenti e meno gravi. Il cambiamento climatico indotto dall’uomo è il principale responsabile di questi cambiamenti“, sottolinea l’IPCC in uno dei suoi rapporti.

Il punto di vista del World Weather Attribution

Il World Weather Attribution (WWA), una rete internazionale di scienziati che valuta il legame tra eventi meteorologici estremi e cambiamenti climatici, sottolinea inoltre che “diversi studi di attribuzione mostrano che gli eventi freddi estremi stanno diventando meno probabili in un mondo in via di riscaldamento. Ma questo non li rende impossibili“, sottolineano gli esperti. “La naturale variabilità del tempo rende possibili in qualsiasi momento freddo e neve estremi“, sottolineano.

Ad esempio, gli scienziati hanno esaminato un’ondata di freddo che ha colpito il Nord America tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, con temperature di oltre 10°C più fredde del normale in alcune località del nord-est degli Stati Uniti e del Canada sud-orientale. “Le ondate di freddo come questa sono diminuite in intensità e frequenza nell’ultimo secolo, ma si verificano ancora“, hanno concluso. “Tali temperature sono ora circa 15 volte più rare“, hanno calcolato nello studio di questo episodio.

“Abbiamo forse dimenticato cosa sia un’ondata di freddo?“, si chiede il climatologo Robert Vautard nel suo diario Linkedin. Con la loro minore probabilità, “forse abbiamo dimenticato le loro conseguenze (sulla salute, sull’interruzione delle reti, ecc.) e non siamo preparati al loro potenziale verificarsi…“.