Tempesta invernale “ad alto impatto” nel cuore degli USA, bufere di neve nel Midwest | FOTO

Una tempesta invernale “ad alto impatto” ha colpito il cuore degli USA ieri, con condizioni da bufera di neve che hanno determinato accumuli di circa 30 cm, e la chiusura di scuole e autostrade in diversi Stati del Midwest. Nelle prossime ore, sono attesi da 20 a 30 cm di manto bianco in un’ampia area che si estende dal Sud/Est del Colorado fino alla Upper Peninsula del Michigan, inclusi l’Ovest del Kansas, l’Est del Nebraska, vaste parti dell’Iowa, il Nord del Missouri e il Nord/Ovest dell’Illinois, ha dichiarato Bob Oravec, meteorologo del National Weather Service di College Park, Maryland. “Quindi si tratta di un evento ad alto impatto”, ha sottolineato Oravec.

Il maltempo ha già influenzato la campagna per le caucus di circoscrizione dell’Iowa del 15 gennaio, dove si prevede che la neve sarà seguita da temperature rigide che potrebbero scendere sotto -18°C il giorno delle caucus la prossima settimana.

Parti del Nord del Missouri si preparano a una nevicata con circa 30 cm di accumulo. Gran parte del Minnesota occidentale e meridionale, così come il Wisconsin centro-occidentale, è interessato da allerte per tempesta invernale con accumuli di neve previsti fino a 25 cm. Nel Nord/Ovest dell’Illinois è in vigore un’allerta per tempesta invernale con previsioni di 18-30 cm di neve entro mercoledì mattina. Un’allerta per bufera rimane in vigore fino alla mattina di martedì per il panhandle dell’Oklahoma e le parti settentrionali e occidentali del panhandle del Texas, con accumuli di neve fino a 20 cm previsti insieme a raffiche di vento fino a 120 km/h.

La costa del Golfo nel Sud/Est della Louisiana e nel Mississippi è sotto allerta tornado, mentre i residenti a New Orleans e in altre comunità si preparano al maltempo, e diverse scuole hanno sospeso le lezioni da lunedì. Il governatore di New York ha avvertito che le forti piogge e i forti venti potrebbero portare a gravi interruzioni di corrente in tutto lo Stato e alluvioni improvvise, specialmente nella Valle dell’Hudson.

La tempesta segue una tempesta separata che si è spostata al largo degli USA dopo aver scaricato oltre 30 cm di neve domenica su alcune parti della Pennsylvania, dello Stato di New York e porzioni del New England, ha detto Oravec. Un’altra tempesta è in arrivo: influenzerà il Nord/Ovest del Pacifico fino alle Montagne Rocciose settentrionali, ha sottolineato Oravec. Sono stati emessi avvisi per bufera per gran parte delle catene Cascade e Olympic nello Stato di Washington e nell’Oregon.