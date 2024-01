“Grande tempesta invernale” negli USA: tanta neve e forte maltempo tra East e West Coast

MeteoWeb

Condizioni meteo invernali hanno colpito nelle scorse ore entrambe le coste degli Stati Uniti mentre gli abitanti del New England si preparavano a un mix di neve e gelicidio durante il fine settimana, e una tempesta sulla Sierra Nevada con forti nevicate ha bloccato un tratto di autostrada e ha brevemente interrotto l’elettricità per decine di migliaia di persone a Reno, Nevada. Allerte per tempeste sono in vigore per il Nord/Est e le strade ghiacciate rappresentano un pericolo fino al Sud della Carolina del Nord. Il National Weather Service ha affermato che si tratta di una “grande tempesta invernale” che proseguirà fino a domenica sera, con fino a 30 cm di neve in alcune parti del New England e zone con pioggia e gelicidio negli Appalachi centrali.

Il governatore di New York Kathy Hochul ha affermato che due terzi dello Stato dovrebbero registrare 20 cm di neve o più, “fortunatamente risparmiando alcune delle nostre aree più popolate nel Sud dello stato, Long Island e New York City“. “Se registreranno qualcosa oltre la pioggia, sarà solo un misto da 2,5 a 5 cm, ma in realtà per il Southern Tier sarà la prima grande tempesta di neve dell’anno e siamo pronti,” ha dichiarato a Spectrum News.

Nell’Ovest degli USA, un avviso di tempesta invernale è in vigore nella Sierra Nevada, dal Sud del Parco nazionale di Yosemite al Nord di Reno, dove il servizio meteorologico ha previsto fino a circa 50 cm di neve sulle montagne attorno al Lago Tahoe con raffiche di vento fino a 160 km/h sui crinali.

La California Highway Patrol ha affermato che numerosi testacoda e collisioni hanno costretto la chiusura temporanea della I-80 per diverse ore da Ovest di Truckee, al confine di Stato a Ovest di Reno, dove più di 27mila case sono rimaste brevemente senza corrente a causa dei forti venti.

Il National Weather Service ha riferito che il sistema avrebbe continuato a portare forti nevicate in montagna e pioggia costiera durante la notte prima di spostarsi nella California centrale e meridionale, poi nel Sud/Ovest e nelle Montagne Rocciose meridionali. Si prevede che il sistema della costa orientale seguirà la costa nordorientale per tutto il fine settimana, con le nevicate più abbondanti previste in Pennsylvania, parti della valle dell’Hudson e porzioni del New England. In Massachusetts e in alcune parti del Rhode Island, il servizio meteorologico nazionale ha emesso un avviso per tempesta invernale, con accumuli di neve previsti da 15 a 30 cm e raffiche di vento fino a 30,4 centimetri e venti oltre 55 km/h. Il National Weather Service ha previsto livelli simili di neve in porzioni del Maine e del New Hampshire, leggermente meno – da 7 a 15 cm – in alcune aree del Vermont.

Il ghiaccio è arrivato sabato in alcune aree occidentali della Carolina del Nord e della Virginia meridionale, con uno strato sottile fino a circa 6,4 mm. La contea di Watauga, nella Carolina del Nord, ha registrato quantità tra le più elevate, ha affermato il meteorologo Dennis Sleighter dell’ufficio di Blacksburg, Virginia, del National Weather Service. Il NWS di Mount Holly, nel New Jersey, ha dichiarato che tra da 15 a 30 cm di neve potrebbe cadere sulle montagne meridionali di Pocono e nel Nord del New Jersey, con quantità minori di neve e nevischio che si trasformano in pioggia in altre aree che potrebbero causare inondazioni. I meteorologi hanno anche messo in guardia da condizioni marine pericolose sabato notte con raffiche di vento di burrasca e mareggiate.

Philadelphia ha già raggiunto i 705 giorni consecutivi con meno di un pollice (0,64 cm) di neve, fino a venerdì, battendo il record precedente di 661 giorni terminato il 15 dicembre 1973. Per New York City sono stati 691 giorni fino a venerdì, superando il record precedente di 383 giorni terminato il 21 marzo 1998. Baltimora ha raggiunto 707 giorni fino a venerdì, battendo il precedente record di 672 giorni terminato il 25 dicembre 2012.