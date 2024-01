Inizia la tempesta nel Nord-Est degli USA: nevica a New York dopo quasi 700 giorni | VIDEO

MeteoWeb

Il Nord-Est degli USA, in particolare il New England, si sta preparando per la prima significativa tempesta di neve degli ultimi anni. Sulla città di New York, i primi fiocchi di neve hanno iniziato a cadere intorno alle 14:30 locali (le 20:30 in Italia) e la nevicata va intensificandosi. Era il 13 febbraio del 2022, quando sulla città sono caduti poco più di due centimetri di neve, l’ultima volta che New York è stata imbiancata. Nel frattempo nel New Jersey, i residenti stanno facendo scorte, mentre gli addetti alle strade e ai servizi pubblici si assicurano che siano pronti a rispondere ad eventuali emergenze.

Un potente sistema di tempeste porterà neve, pioggia gelata e ghiaccio sul Nord-Est degli USA. Si prevede che il sistema segua la costa nord-orientale per tutto il weekend, con le nevicate più abbondanti previste in Pennsylvania, parti della Valle dell’Hudson e parti del New England. Allerte per tempesta invernale sono in vigore in tutto il Nord-Est degli USA. In Massachusetts e in alcune parti del Rhode Island, il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato un’allerta meteo per tempesta invernale, con accumuli di neve di 15-30cm e raffiche di vento fino a 55km/h. Il servizio meteorologico prevede più o meno gli stessi livelli di neve in parti del Maine e del New Hampshire con meno neve – da 7 a 15cm – nelle aree del Vermont.

Il National Weather Service di Mount Holly, nel New Jersey, ha affermato che potrebbero cadere dai 15 ai 30 centimetri di neve sulle montagne meridionali di Pocono e nel nord del New Jersey, con quantità minori di neve e nevischio che si trasformano in pioggia in altre aree che potrebbero causare inondazioni. I meteorologi hanno anche avvertito di condizioni marine pericolose sabato notte con raffiche di vento di burrasca, onde di 2-3 metri e piccole inondazioni costiere.