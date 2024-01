Maltempo USA, violenta tempesta nel Sud: diversi tornado in Florida, gravi danni | FOTO

MeteoWeb

Mentre il Midwest degli USA fa i conti con una forte tempesta invernale, una vasta tempesta ha colpito il Sud degli USA con forti temporali e allerte per tornado, mentre già si registrano tetti divelti e blackout. La violenta tempesta con venti fino a 90km/h e grandine si è spostata attraverso la Florida Panhandle e in parti dell’Alabama e della Georgia all’alba di oggi, martedì 9 gennaio, insieme ad almeno diverse segnalazioni di tornado confermate dai radar, ha detto il National Weather Service. Una raffica di vento 171km/h è stata registrata prima dell’alba vicino alla costa nella contea di Walton, in Florida. Secondo il sito web PowerOutage.us, un certo numero di scuole sono state chiuse nella regione e più di 140.000 clienti sono rimasti senza elettricità in Florida, Alabama e Georgia.

In una sezione di Panama City Beach, in Florida, si registrano parti di tetti spazzate via, mobili, recinzioni e detriti sparsi e una casa che sembrava inclinata su un lato, appoggiata su un’altra casa, ha riferito WJHG-TV. A Panama City, a circa 16km di distanza, la Polizia ha chiesto ai residenti di rimanere in casa e lontani dalle strade “a meno che non sia assolutamente necessario” mentre gli agenti controllavano i danni causati dalla tempesta, comprese linee elettriche e alberi abbattuti. La città si trova nella contea di Bay, dove ci sono state numerose segnalazioni di tornado, ha detto lo sceriffo Tommy Ford sui social. “Abbiamo salvato persone dalle strutture“, ha detto.

Il Dipartimento ha esortato le persone a rimanere a casa, pubblicando foto di strutture accartocciate e detriti e un messaggio sul fatto che che coloro che sono scesi in strada per vedere i danni della tempesta stanno “rendendo molto difficile la vita ai primi soccorritori che si stanno affrettando per aiutare le persone che potrebbero essere intrappolate nelle case danneggiate e ferite”. Il Dipartimento dello sceriffo della contea di Walton nella Florida Panhandle ha pubblicato foto di linee elettriche cadute in strada, danni a una stazione di servizio e grandi pezzi di materiali da costruzione sparsi nell’area.

Il Governatore della Florida Ron DeSantis ha attivato la Guardia di Stato della Florida la scorsa notte per prepararsi all’emergenza.