Allerta Meteo, ondata di gelo senza precedenti tra Canada e USA nel weekend: SOS per Calgary ed Edmonton

MeteoWeb

Il Nord America, già provato in queste ore da una serie di violente tempesta che stanno colpendo quasi tutto il territorio degli Stati Uniti, si appresta a vivere un evento meteo storico, di proporzioni catastrofiche, nel fine settimana. Un’eccezionale ondata di gelo con temperature senza precedenti, infatti, si abbatterà nei prossimi giorni sul Canada occidentale e sugli Stati Uniti centro/occidentali, raggiungendo temperature mai viste prima. Basti pensare che i modelli non riescono ad identificare le temperature in base ai loro valori medi: abbiamo picchi a fondo scala, con isoterme inferiori ai -38°C ad 850hPa (1.500 metri di altitudine in libera atmosfera).

Proprio l’ultimo aggiornamento delle carte ad 850hPa per i prossimi giorni è impressionante già per venerdì 12 gennaio:

Ancor più spaventosa l’immagine con le anomalie termiche previste per Sabato 13 Gennaio, con valori da fondo scala (oltre 12°C in meno rispetto alla norma) su un’area vastissima al confine occidentale tra Canada e Stati Uniti d’America:

Le mappe per i prossimi giorni sono davvero impressionanti per le province più occidentali del Canada, cioè Columbia Britannica e Alberta, e per gli Stati Uniti nord/occidentali, quindi gli Stati di Washington, Montana, Oregon, Idaho, Wyoming, Nord e Sud Dakota. Ma farà freddissimo anche in Colorado, Nebraska e Kansas.

Allerta Meteo Canada: temperature glaciali

In Canada c’è grande apprensione per l’Alberta, la Provincia più colpita dall’irruzione in arrivo. Le città di Calgary (un milione e mezzo di abitanti) e Edmonton (un milione e 400 mila abitanti) rischiano una catastrofe per le temperature glaciali che le attanaglieranno per giorni.

A Calgary è atteso un picco di -37°C nella minima di sabato, ma già venerdì la minima sarà di -36°C e giovedì di -30°C. Le massime, invece, saranno di -24°C giovedì, di -32°C venerdì e di -30°C sabato. Gli estremi di domenica dovrebbero essere di -34°C nelle minime e di -25°C nelle massime: per quattro giorni consecutivi, cioè 96 ore, le temperature non saliranno mai sopra i -24/-25°C in una città che è una metropoli con un milione e mezzo di abitanti! Situazione molto simile ad Edmonton, un’altra metropoli con un milione e 400 mila abitanti: in entrambe le città dell’Alberta cadrà la neve. Le autorità sono preoccupate per uno scenario che mette seriamente a rischio la sicurezza della popolazione.

Una delle zone più colpite da quest’eccezionale ondata di gelo sarà quella del Parco Nazionale di Banff, una delle principali aree turistiche del Canada. Proprio nel villaggio turistico di Banff, sulle Montagne Rocciose Canadesi, la temperatura scenderà addirittura a -42°C sia venerdì che sabato.

A Vancouver, lungo la costa dell’oceano Pacifico al confine con gli Stati Uniti d’America, la temperatura scenderà a -12°C venerdì, quando la massima si fermerà a -10°C.

Allerta Meteo USA: le temperature previste nelle zone più colpite dal gelo

Negli USA, lo Stato più colpito dal gelo sarà quello del Montana. A Billings, la principale città dello Stato con 110 mila abitanti, la temperatura arriverà a -32°C con massime sotto i -25°C tra sabato e domenica. La neve cadrà abbondante su tutto il Parco nazionale di Yellowstone, al confine tra Wyoming, Montana e Idaho.

Il freddo, come già anticipato, si spingerà molto a Sud: a Denver, la capitale del Colorado che sorge alla stessa latitudine di Catania, domenica la colonnina di mercurio piomberà a -20°C con una massima di -14°C. All’inizio della prossima settimana, poi, il freddo si estenderà verso est raggiungendo la costa dell’oceano Atlantico con nevicate nelle principali città del Paese. New York, intanto, rischia una pesante alluvione con clima molto caldo tra oggi e domani (+15°C in città) e poi di nuovo sabato tornerà a +15°C con piogge torrenziali. Il freddo arriverà da domenica, con temperature fino a -7°C da lunedì.

Questa situazione tipicamente invernale segue l’attuale contesto meteorologico estremo in cui praticamente tutti gli Stati Uniti d’America hanno un’allerta meteo in vigore, seppur con temperature al momento molto più alte tanto che abbiamo temporali e persino tornado nelle zone meridionali del Paese.