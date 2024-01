Orienspace Gravity-1: la Cina vola con un razzo mai visto prima

MeteoWeb

Il successo del razzo spaziale della Cina, Orienspace Gravity-1 è il risultato di un approccio innovativo alla propulsione spaziale. La scelta di utilizzare esclusivamente propellente solido, basato su polibutadiene con radicali ossidrilici terminali, ha dimostrato di essere una decisione coraggiosa ma estremamente efficace. Questo propellente solido offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore semplicità nella progettazione e un’accelerazione più elevata, rendendo il razzo Orienspace Gravity-1 il più potente mai realizzato.

Una mossa strategica

Il lancio del razzo in Cina è avvenuto alle 6:30 ora italiana da una nave modificata Dongfang Hangtiangang, un approccio che ha eliminato la necessità di strutture di lancio da terra. Questa flessibilità consente di selezionare la zona più idonea per l’immissione in orbita, dimostrando un’approfondita comprensione della logistica spaziale e una capacità di adattamento che posiziona Orienspace come un pioniere nella facilitazione dell’accesso allo spazio.

Orienspace: storia di una crescita accelerata

Il carico utile di tre satelliti Yunyao-1 (unità 18, 19 e 20) è un ulteriore trionfo tecnologico. L’immissione corretta in orbita a una quota di circa 500 km con un’inclinazione di 50° evidenzia la precisione e l’affidabilità della tecnologia Orienspace, aprendo la strada a future missioni spaziali più complesse e ambiziose.

Fondata nel 2020, Orienspace ha compiuto un balzo straordinario in soli quattro anni, lanciando con successo il suo primo razzo spaziale Gravity-1. Questo rapido sviluppo sottolinea non solo l’abilità tecnologica dell’azienda ma anche la crescente competitività del settore spaziale cinese nel panorama mondiale. La volontà di investire in progetti ambiziosi e la capacità di raggiungere risultati concreti dimostrano un impegno duraturo per eccellere nello spazio.

La forza di Orienspace Gravity-1

La struttura del razzo, composta da quattro booster e tre stadi complessivi, con dimensioni di 29,4 metri di lunghezza e 9,2 metri di larghezza, rappresenta un’impresa tecnologica impressionante. La massa al decollo di 405 tonnellate sottolinea la potenza di questo veicolo lanciatore. La decisione di non rendere il razzo riutilizzabile indica un chiaro orientamento verso la continua innovazione, con miglioramenti previsti alla nave di supporto per ottimizzare l’efficienza.

L’ambizione della Cina nello Spazio

Orienspace Gravity-1 è più di un semplice razzo spaziale; è un simbolo dell’ambizione cinese nello spazio. La Cina non solo ha recuperato terreno in tempi record ma ha anche dimostrato una visione strategica e una determinazione senza precedenti nel raggiungere l’eccellenza spaziale. L’ascesa di Orienspace è una testimonianza del ruolo sempre più rilevante della Cina nella corsa allo spazio e suggerisce che il Paese sta preparando terreno per progetti spaziali ancor più grandiosi nel futuro.