Orsi in Trentino, On. Brambilla: “il Governo fermi il Ddl Fugatti”

“Il Governo blocchi il Ddl Fugatti per l’abbattimento di otto orsi l’anno, se approvato dal Consiglio provinciale, perché evidentemente in contrasto con le norme europee e con la nostra Costituzione”. Così l’On. Michela Vittoria Brambilla, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell’Ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commenta l’approvazione in giunta del provvedimento annunciato e fortemente voluto dal Presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

“Evidentemente – conclude l’On. Brambilla – se non si muoverà il Governo, almeno per evitare una procedura d’infrazione certa, ricorreremo noi in tutte le sedi opportune per veder riconosciute le nostre ragioni e salva la vita degli orsi. Lascia davvero senza parole l’accanimento del Presidente Fugatti, i cui governi saranno ricordati solo per la sua ossessione nei confronti dei grandi carnivori”.