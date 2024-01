Orsi in Trentino, è di MJ5 la carcassa rinvenuta in autunno a Bresimo: aveva aggredito un uomo

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di oggi, i laboratori della Fondazione Mach hanno comunicato al Dipartimento Protezione Civile e foreste ed al Servizio faunistico l’esito delle analisi condotte sui resti di un orso rinvenuti nell’autunno scorso nei pressi di Bresimo, in Trentino. Si tratta di MJ5, l’esemplare che nella primavera del 2023 aveva aggredito un uomo in Val di Rabbi, fa sapere la Provincia autonoma di Trento. Si rimane ora in attesa del responso dell’Istituto zooprofilattico delle Tre Venezie per conoscere le cause del decesso.