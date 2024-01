L’Osservatorio meteorologico di Montevergine celebra 140 anni di attività

MeteoWeb

Ieri l’Osservatorio meteorologico di Montevergine ha celebrato il venerando traguardo di 140 anni di attività. Dal 1° gennaio 1884 fino ad oggi, ininterrottamente, il complesso abbaziale di Montevergine ha costituito un punto cruciale nella registrazione e documentazione della storia meteorologica e climatologica delle regioni campane, appenniniche e italiane in generale.

L’Osservatorio rappresenta un autentico scrigno di conoscenze scientifiche, senza molti rivali nel panorama italiano, specialmente per quanto riguarda le zone montuose.

L’Osservatorio meteorologico di Montevergine

L’Osservatorio meteorologico di Montevergine è un importante centro di ricerca meteorologica situato in Irpinia. Fondato nel 1884 dai padri Benedettini dell’Abbazia di Montevergine, è il più antico osservatorio meteorologico collocato in alta quota sull’Appennino meridionale.

L’osservatorio è dotato di una serie di strumenti per la misurazione dei parametri meteorologici, tra cui: Temperatura, Pressione atmosferica, Umidità relativa, Velocità del vento, Precipitazioni.

I dati raccolti dall’osservatorio vengono utilizzati per la ricerca scientifica, per la previsione meteorologica e per la pianificazione degli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

L’osservatorio si trova in una posizione geografica di estremo interesse, essendo influenzato sia dal flusso umido e mite proveniente dal mar Tirreno sia da quello più freddo di origine balcanica. Questa posizione lo rende un luogo ideale per lo studio del clima dell’Appennino meridionale e delle sue variazioni nel tempo.

L’osservatorio ha contribuito in maniera significativa alla conoscenza del clima dell’area. I dati raccolti dall’osservatorio sono stati utilizzati per la realizzazione di numerose pubblicazioni scientifiche e per la creazione di modelli meteorologici.