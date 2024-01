Perde i sensi sul fondo della Grotta Gigante: 70enne soccorsa in Friuli

MeteoWeb

Una donna è stata colta da malore mentre era in visita con alcuni familiari all’interno della Grotta Gigante, proprio sul fondo della grotta che si trova a Sgonico, in provincia di Trieste. La donna, una friulana di 70 anni, aveva perso i sensi. Sul posto, allertati dalla Sores, sono arrivati dodici soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, con alcuni sanitari soccorritori della stessa stazione e i Vigili del Fuoco. I soccorritori, in collegamento con il 118, hanno eseguito le operazioni di soccorso e imbarellamento, portato la donna fuori dalla grotta percorrendo il sentiero turistico ‘Carlo Finocchiaro’. La 70enne è stata ppi affidata all’ambulanza.