Piogge torrenziali nel Regno Unito: pesanti inondazioni tra Midlands, East Anglia e Sud dell’Inghilterra

Nuovo allarme inondazioni nel Regno Unito, con diverse centinaia di case allagate ed evacuazioni. È il risultato di una serie di tempeste stagionali, l’ultima delle quali, denominata Henk, ha già causato danni gravi nei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore, diverse contee dell’Inghilterra centro-meridionale sono state colpite, con particolare concentrazione di danni nelle Midlands, in East Anglia e in alcune zone del Sud dell’Inghilterra.

Il Nottinghamshire ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’esondazione del fiume Trent, e si registrano disagi diffusi nel traffico stradale e ferroviario regionale. Alcuni corsi d’acqua hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 24 anni, secondo l’Environment Agency britannica, che ha ricevuto complessivamente 300 segnalazioni di allerta. Anche Londra è stata colpita da forti precipitazioni, causando il naufragio di un battello ormeggiato lungo il Tamigi.

L’allerta perdurerà nelle prossime ore della giornata odierna, con le inondazioni che si sposteranno verso Ovest, coinvolgendo altre contee inglesi meridionali e il Galles. Caroline Douglass, responsabile della Environment Agency, ha sottolineato che, sebbene le piogge siano normali in questa stagione per le isole britanniche, l’impatto delle minacce di inondazioni è superiore alla media. Ha collegato questa situazione al proliferare di fenomeni meteorologici eccezionali come le bufere Babet, Ciaran e Henk, che si sono abbattute una dopo l’altra sul Regno Unito dal mese di novembre in avanti.